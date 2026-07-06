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Šetao go na poznatom hrvatskom ostrvu, pa vrijeđao policiju: Bizaran slučaj usred noći

Šetao go na poznatom hrvatskom ostrvu, pa vrijeđao policiju: Bizaran slučaj usred noći

Autor Dušan Volaš
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Državljanin Njemačke šetao go na hrvatskom ostrvu Vir zbog čega je odmah uhapšen.

Hapšenje na Viru: Nijemac go šetao ulicama, pa bježao policiji Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Državljanin Njemačke (24) šetao se go po hrvatskom ostrvu Vir zbog čega je odmah uhapšen, piše hrvatski "Indeks". Uhapšeni muškarac bio je u alkoholisanom stanju i pokušao je prvo da pobjegne policajcima koji su ga ubrzo stigli i uhapsili i nakon toga priveli u Prekršajni sud.

Incident se dogodio u nedjelju 5. jula, oko dva sata iza ponoći. Policajci su prolazili kada su uočili golog muškarca kako šeta ulicama.

Pokušali su polako da mu priđu kako bi ga legitimisali, ali je on odmah počeo da bježi. Ubrzo su ga stigli i priveli u službene prostorije.

U policijskoj stanici je utvrđeno da je imao alkohola u krvi. Zbog počinjenog prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja moralnih osjećanja građana, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, doveden je na Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Zadru.

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