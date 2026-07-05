Nekadašnji ponos Jugoslavije na prodaju: Gigant osvanuo na malim oglasima, a cena je prava sitnica

Na oglasniku Njuškalo pojavila se ponuda za prodaju bivše fabrike papira u Belišću po cijeni od 19 miliona evra. Industrijski kompleks, koji je decenijama bio simbol lokalne privrede, prostire se na 255.000 kvadratnih metara.

Izvor: Ministarstvo privrede

Na internet oglasniku Njuškalo se pojavila neobična ponuda. Bivša fabrika papira u Belišću prodaje se za 19 miliona evra. Fabrika papira u Belišću počela je sa radom 1960. godine, a proizvodnja je zvanično završena u novembru prošle godine.

Prostor bivše fabrike prodaje kompanija DS Smith koja je belišćansku fabriku preuzela 2015. godine. Iz DS Smitha umiruju javnost i navode da njihova fabrika ambalaže u Belišću i dalje nastavlja sa radom, štaviše, u nju je u toku ulaganje od 15 miliona evra.

Međutim, pažnju javnosti privukao je oglas objavljen na internet oglasniku Njuškalo u kojem je oglašena prodaja velikog industrijskog kompleksa površine 255.000 kvadratnih metara, prenosi Večernji.hr.

Riječ je o cjelovitoj industrijskoj lokaciji sa postojećim objektima, razvijenom infrastrukturom i svim potrebnim priključcima, što budućem investitoru otvara mogućnost brze prenamjene prostora i pokretanja nove proizvodnje.

Kompleks se nalazi u industrijskoj zoni u Belišću, na lokaciji koja je decenijama bila sinonim za papirnu industriju i privredni razvoj grada. Oglas je objavljen posredstvom kompanije CBRE, jedne od najvećih svjetskih kompanija za komercijalne nekretnine i investicije.

U prodaju je uključeno 13.725 kvadratnih metara zatvorenog prostora, uključujući radionice, proizvodne hale i objekat za pripremu sirovina. U oglasu piše da će industrijska oprema biti uklonjena prije prodaje, čime će novi vlasnik imati mogućnost prilagođavanja prostora sopstvenim potrebama.

Lokacija raspolaže i razvijenom infrastrukturom visokog kapaciteta, što značajno smanjuje vrijeme i troškove eventualne prenamjene ili pokretanja proizvodnje. Između ostalog, ističu se snažni energetski i gasni kapaciteti, zbog čega je prostor pogodan i za energetski zahtevne projekte poput industrijske proizvodnje ili data centara.