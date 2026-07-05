Policija traga za osumnjičenim za pokušaj ubistva u Čakovcu: Objavljena fotografija i apel građanima

Policijska uprava međimurska objavila je fotografiju muškarca osumnjičenog za pokušaj ubistva u Čakovcu za kojim traga i apeluje na građane da mu se ne približavaju ukoliko ga uoče, radi vlastite bezbjednosti, već da ga prijave policiji.
Iz policije napominju da su juče nešto prije 4.00 časa, na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca u pucnjavi teško povrijeđena dva lica.
U saopštenju se dodaje da se intenzivno traga za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s krivičnim djelima pokušaj ubistva i dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.
"Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla doprinijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu broj 192", dodaje se u saopštenju.
Index prenosi da je za pucnjavu je osumnjičen Danijel Trninić (43). Iz Siska je, a nedavno se preselio u Čakovec.
Jutarnji list prenosi da je Trninić 2020. godine osuđen u BiH na pet i po godina zatvora zbog učestvovao u kriminalnoj grupi koja je na području Banjaluke podigla dva laboratorija za uzgoj marihuane i organizovala njenu distribuciju u druge evropske zemlje.
Policija i specijalci provode opsežnu potragu za počiniocem. Angažovane su sve raspoložive snage, a o slučaju su obaviještene sve policijske uprave u zemlji. Ne isključuje se ni mogućnost da je osumnjičeni pobjegao iz Hrvatske, uključujući i odlazak u Bosnu i Hercegovinu.
"Identitet napadača nam je poznat. Utvrdili smo sve okolnosti i trenutno provodimo intenzivne mjere traganja za bjeguncem. Mjere su usmjerene prvenstveno na pronalazak napadača, ali i na prikupljanje svih dodatnih informacija. Mogu reći da je policija i ranije podnosila krivične prijave protiv njega", izjavio je za HRT portparol međimurske policije Radovan Gačal.