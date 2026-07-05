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Policija traga za osumnjičenim za pokušaj ubistva u Čakovcu: Objavljena fotografija i apel građanima

Policija traga za osumnjičenim za pokušaj ubistva u Čakovcu: Objavljena fotografija i apel građanima

Autor Dušan Volaš
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Policijska uprava međimurska objavila je fotografiju muškarca osumnjičenog za pokušaj ubistva u Čakovcu za kojim traga i apeluje na građane da mu se ne približavaju ukoliko ga uoče, radi vlastite bezbjednosti, već da ga prijave policiji.

Potraga za naoružanim muškarcem u Čakovcu: Policija upozorava građane da mu se ne približavaju Izvor: Policijska uprava međimurska

Iz policije napominju da su juče nešto prije 4.00 časa, na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca u pucnjavi teško povrijeđena dva lica.

U saopštenju se dodaje da se intenzivno traga za muškarcem, kojeg je policija ranije prijavljivala, a koji se dovodi u vezu s krivičnim djelima pokušaj ubistva i dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

"Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla doprinijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu broj 192", dodaje se u saopštenju.

Index prenosi da je za pucnjavu je osumnjičen Danijel Trninić (43). Iz Siska je, a nedavno se preselio u Čakovec.

Jutarnji list prenosi da je Trninić 2020. godine osuđen u BiH na pet i po godina zatvora zbog učestvovao u kriminalnoj grupi koja je na području Banjaluke podigla dva laboratorija za uzgoj marihuane i organizovala njenu distribuciju u druge evropske zemlje.

Policija i specijalci provode opsežnu potragu za počiniocem. Angažovane su sve raspoložive snage, a o slučaju su obaviještene sve policijske uprave u zemlji. Ne isključuje se ni mogućnost da je osumnjičeni pobjegao iz Hrvatske, uključujući i odlazak u Bosnu i Hercegovinu.

"Identitet napadača nam je poznat. Utvrdili smo sve okolnosti i trenutno provodimo intenzivne mjere traganja za bjeguncem. Mjere su usmjerene prvenstveno na pronalazak napadača, ali i na prikupljanje svih dodatnih informacija. Mogu reći da je policija i ranije podnosila krivične prijave protiv njega", izjavio je za HRT portparol međimurske policije Radovan Gačal.

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Hrvatska pucnjava

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