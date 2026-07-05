Filmski bijeg kod Orašja: Bježeći od policije skočio u Savu, preplivao u Hrvatsku pa odmah uhapšen

Nesvakidašnja scena zabijležena je u Orašju, gdje je muškarac, bježeći od policije, skočio u Savu i više od 20 minuta plivao do Hrvatske.

Izvor: Nenad Mihajlovic / AFP / Profimedia

Neobičan prizor zabilježen je kamerom osobe koja se nalazila u jednom kafiću u Orašju, u Bosni i Hercegovini. Jedan muškarac bježao je od policije, a potom je skočio u rijeku Savu i preplivao do Hrvatske. Snimak je u posedu hrvatskog portala 24sata.

"Policajci su ga samo posmatrali. Nisu pokušali da plivaju za njim. Plivao je oko 25 minuta. Stigao je do suprotne obale i pobjegao u Hrvatsku", ispričao je jedan očevidac za 24sata.

Međutim, na hrvatskoj strani dočekali su ga policajci, a intervenciju je potvrdila nadležna Policijska uprava vukovarsko-sremska.

"Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-sremske danas su oko 11.30 časova na obali rijeke Save, u blizini mosta, zatekli muškarca. Zbog sumnje da je preplivao rijeku i time nezakonito prešao državnu granicu, priveden je u policijsku stanicu, gdje su ga pregledali ljekari Hitne medicinske pomoći iz Županje. Nad njim će biti sprovedena kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja", saopštila je policija.