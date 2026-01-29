logo
Direktor zatvora u Orašju o smrti Ćatića: Bio je bolestan, legao je poslije večere i nije se probudio

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Jasmin Ćatić preminuo je u zatvoru u Orašju, gdje je služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića, potvrđeno je iz zatvora.

Jasmin Ćatić Bomba preminuo u zatvoru u Orašju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Direktor zatvora u Orašju Ivo Ivkić rekao je da je Ćatić bio bolestan i da je primao terapiju.

"Poslije večere je legao i nije se probudio. Straža je obilazila ćelije i pronašla ga", rekao je Ivkić za portal "Kliks".

Dodao je da je Ćatić preminuo juče oko 19.30 časova.

Ćatić je osuđen u aprilu 2024. godine nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, čime mu je izrečena kazna zatvora od 18 mjeseci, zbog izazivanja opšte opasnosti, tako da je ubrzo trebalo da izađe na slobodu.

Bio je osuđen jer je 19. septembra 2023. godine u bašti jednog ugostiteljskog objekta u sarajevskoj opštini Stari Grad, u kojem je u tom momentu bio veći broj ljudi, prišao s leđa Mirzi Hatiću, koji je sjedio u bašti, izvadio pištolj iz torbice i ranio ga.

