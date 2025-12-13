Iz zatvora u Mostaru pobjegao zatvorenik: Lociran i uhapšen uz pomoć građana

Pritvorenik koji je danas, 13.decembra, pobjegao iz prostorija KPZ u Mostaru uhvaćen je uz pomoć građana.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP HNK, policijski službenici policijske uprave Mostar su ga locirali i uhapsili.

Prema saznanjima, on je uz pomoć građana lociran.

''PU Mostar zaprimila je prijavu oko 11.50 da je iz KPZ Mostar, došlo do bijega jednog pritvorenika. Odmah po zaprimljenoj prijavi poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje u cilju pronalaska odbjegle osobe. Isti je pronađen od strane policijskih službenika PU Mostar'', potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP HNK.

