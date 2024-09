Britanija oslobađa zatvorenike zbog nedostatka prostora u zatvorima

Britanija je počela danas da oslobađa oko 1.750 zatvorenika iz zatvora u sklopu napora da se oslobodi prostor u kaznenim institucijama.

Zatvorenici u Engleskoj i Velsu koji izdržavaju kaznu kraću od pet godina puštaju se na slobodu nakon što su odslužili 40 odsto kazne u popravnim ustanovama, a ne 50 procenata kao do sada, ali program isključuje one koji su počinili seksualno nasilje ili nasilje u porodici i one koji služe četiri ili više godina zbog nasilnih zločina.