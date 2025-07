"Razočarani smo ruskom stranom": Rubio nezadovoljan sastankom s Lavrovom

Marko Rubio se sastao sa Sergejem Lavrovom u Maleziji gdje su razgovarali o kraju rata u Ukrajini. Rubio je razočaran napretkom koji pokazuje ruska strana.

Izvor: Profimedia

Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim u Maleziji. Dvojica visokih zvaničnika su razgovarala o kraju rata u Ukrajini, a Rubio se odmah nakon sastanka obratio predstavnicima medija i istakao je da je "razočaran".

"Razočaran sam i frustriran napretkom koji ostvaruje ruska strana u rješavanju rata u Ukrajini. Ponovio sam ono što je rekao Donald Tramp, i on je razočaran i frustriran. Iskreno, bila je ovo važna konverzacija", objasnio je Rubio.

Ruska strana se takođe kratko oglasila nakon susreta sa Rubiom. Susret su opisali sa "iskrenom razmjenom pogleda".

Međutim, Rubio smatra da Rusija ne nudi nikakav novi koncept. Čak ističe da je čuo novu ideju, ali bez konkretnih detalja, prenosi "Gardijan".

"To nije novi pristup. To je nova ideja ili novi koncept koji ću preneti predsjedniku Trampu. To nije nešto što automatski vodi ka miru, ali potencijalno može da vodi ka tome", podvukao je Rubio.

(MONDO)