Nesvakidašnje otkriće u rijeci Savi: Arheolozi pronašli stotine rijetkih metalnih poluga (FOTO)

Arheolozi su izvukli više stotina metalnih poluga iz rijeke Save, u blizini granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Navodi se da su se ovakvi predmeti koristili za izradu raznih vrsta oružja i oruđa.

Izvor: Facebook/printscreen/Muzej Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne

Iz rijeke Save, na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, arheolozi su izvukli više stotina ingota, rijetkih metalnih poluga koje su se prije više od 2.000 godina koristile za izradu oruđa, oružja, mačeva i drugih predmeta. Otkriće ovako velike količine je izuzetno, s obzirom na to da je širom Evrope do sada zabilježeno tek nekoliko sličnih, ali neuporedivih nalaza.

Tokom istraživanja, uz rijeku Savu arheolozi su kod grada Orašja, u Posavskom kantonu, otkrili više stotina rijetkih bipiramidalnih metalnih ingota starih preko 2.000 godina. Vjeruje se da su ove poluge korišćene za dalju obradu u izradi oruđa ili oružja, prenosi Index.hr.

Iz Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa, Vrata Bosne, saopštili su da je na tom lokalitetu, u svega dva dana istraživanja, pronađena do sada nezabilježena količina ovakvih ingota u Evropi.

Arheolozi su otkrili na stotine ovih metalnih ingota, dok se u muzejima širom Evrope, uključujući Francusku, Njemačku, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, čuvaju tek pojedinačni primerci.

Riječ je o gvozdenim poluproizvodima koji su služili kao sirovina za izradu različitih predmeta, poput oruđa, oružja i mačeva. Stručnjaci procjenjuju da ingoti potiču iz perioda prelaska iz latenskog u rimsko doba.

„Pronađeni ingoti karakteristični su za prelaz iz latenskog u rimski period i datiraju iz 1. ili 2. vijeka prije nove ere. Vjeruje se da je u pitanju tovar koji je, uslijed nevremena ili rata, potonuo u reku Savu i čekao da bude otkriven“, izjavio je direktor muzeja Vrata Bosne, Jozo Jezerčić.

Kako je naveo direktor muzeja, u narednom periodu sledi sprovođenje detaljnih hemijskih analiza koje bi trebalo da otkriju porijeklo metala, ali i da rasvijetle trgovačke rute koje su još prije nove ere povezivale Posavinu sa srednjom Evropom.

Osim Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa, na ovom značajnom otkriću zaslužni su i arheolog Pero Matkić, stručni tim podvodnih arheologa predvođen Krunoslavom Zubčićem iz Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, kao i Nikica Spudić iz Hrvatske gorske službe spašavanja u Karlovcu.

(NOVA/MONDO)