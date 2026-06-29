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Tragičan kraj potrage: Iz Save kod Orašja izvučeno tijelo muškarca

Tragičan kraj potrage: Iz Save kod Orašja izvučeno tijelo muškarca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Iz rijeke Save na području Orašja danas je izvučeno tijelo muškarca V.Ž, koji se utopio u subotu, 27. juna, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Muškarac se utopio u Savi kod Orašja Izvor: Afanasiev Andrii/Shutterstock

Tijelo su izvukli pripadnici Federalne uprave civilne zaštite sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona.

Ovom prilikom pripadnici Federalne uprave civilne zaštite koristili su sve raspoložive kapacitete, uključujući timove za spasavanje pod vodom, sonar sisteme za pretragu riječnog korita i bespilotne letjelice, dodaje se u saopštenju.

Nakon pronalaska i izvlačenja tijela, obavljen je uviđaj.

Federalna uprava Civilne zaštite ranije je navela da je u subotu, 27. juna Policijska stanica Orašje primila dojavu da se na rijeci Savi oko 18.30 časova utopio muškarac. 

(Srna)

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Tagovi

utapanje Orašje rijeka Sava

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