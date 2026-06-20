Tragična subota: Mladić se utopio u jezeru u Busnovima

U mjestu Busnovi kod Prijedora danas je došlo do utapanja jedne osobe na jezeru Blatnjak.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mediji javljaju da je riječ o mladiću u dvadesetim godinama.

Prema izjavama očevidaca, mladić je skočio u vodu i nakon toga nije izronio. Veliki broj posjetilaca danas je boravio na ovoj lokaciji zbog visokih temperatura.

Slučaj je Policijskoj upravi Prijedor prijavljen danas oko 15.10 časova.

"Pretragom jezera izvučeno je tijelo M. B. iz Prijedora", navela je za Klix Zvezdana Alendarević, portparolka PU Prijedor.

Izvršen je i uviđaj te je utvrđeno da nema elemenata krivičnog dijela, odnosno riječ je o utapanju.