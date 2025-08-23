logo
Tragedija u egipatskom ljetovalištu: Šest učenika se utopilo, 24 povrijeđeno

Šest učenika se utopilo, a 24 su povređena tokom školske ekskurzije na egipatskoj plaži u Aleksandriji.

Utopili se učenici na ekskurziji u Egiptu Izvor: YouTube/Jumping Places

Šest učenika se utopilo, a 24 su povrijeđena tokom školske ekskurzije na plaži u Aleksandriji, drugom po veličini gradu u Egiptu.

Hitna pomoć je brzo stigla, ali uprkos spasilačkoj akciji, šest učenika je preminulo na plaži Abu Talat, popularnom mjestu za turiste. Tri učenika su zbrinuta na plaži, dok je 21 prebačen u bolnicu.

Ministar zdravlja Khaled Abdel Ghaffar rekao je da učenici dobijaju svu neophodnu medicinsku pomoć i da pažljivo prati situaciju.

Vlasti su odmah zatvorile plažu, a crvene zastave su postavljene da upozore ljude na jake talase i opasne morske struje. Istraga je u toku, kako bi se provjerilo da li su poštovane mjere bezbjednosti.

(Daily Mail/MONDO)

