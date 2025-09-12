logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj potrage: Pronađeno tijelo djevojke iz Srbije koja se utopila kod Luštice

Kraj potrage: Pronađeno tijelo djevojke iz Srbije koja se utopila kod Luštice

Autor Marina Letić
0

Prema nezvaničnim informacijama djevojka se fotografisala na stijeni a jaki talasi povukli su je u more

Pronađeno tijelo djevojke iz Srbije koja se utopila kod Luštice Izvor: Youtube/Vujosevic Aleksa/Printscreen

U hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata pronađeno je beživotno tijelo mlade djevojke iz Vrnjačke Banje koja se juče utopila kod Luštice.

Djevojka se utopila juče oko 15 časova, nakon što su je veliki talasi povukli sa stena u more. Njen nestanak prijavila je drugarica. Traganje za telom započeto je juče, a nastavljeno jutros.

Prema nezvaničnim informacijama djevojka se fotografisala na stijeni a jaki talasi povukli su je u more.

Spasioci su juče poslije podne uočili beživotno tijelo djevojke koje je plutalo, međutim, loše vrijeme i veliki talasi spriječili su ih da se približe nadomak rta Veslo. U akciji spašavanja učestvovali su ronioci Regionalnog centra iz Bijele uz podršku ekipa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja Lukama, plovne jedinice, helikoptera MUP-a.

(Primorski portal/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Hrvatska utapanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ