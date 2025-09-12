Kraj potrage: Pronađeno tijelo djevojke iz Srbije koja se utopila kod Luštice

Prema nezvaničnim informacijama djevojka se fotografisala na stijeni a jaki talasi povukli su je u more

U hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata pronađeno je beživotno tijelo mlade djevojke iz Vrnjačke Banje koja se juče utopila kod Luštice.

Djevojka se utopila juče oko 15 časova, nakon što su je veliki talasi povukli sa stena u more. Njen nestanak prijavila je drugarica. Traganje za telom započeto je juče, a nastavljeno jutros.

Prema nezvaničnim informacijama djevojka se fotografisala na stijeni a jaki talasi povukli su je u more.

Spasioci su juče poslije podne uočili beživotno tijelo djevojke koje je plutalo, međutim, loše vrijeme i veliki talasi spriječili su ih da se približe nadomak rta Veslo. U akciji spašavanja učestvovali su ronioci Regionalnog centra iz Bijele uz podršku ekipa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja Lukama, plovne jedinice, helikoptera MUP-a.

