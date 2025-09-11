logo
Proširena crna lista za Crnu Goru: SAD sankcionisale Medenicu i Božovića

Proširena crna lista za Crnu Goru: SAD sankcionisale Medenicu i Božovića

Autor Dušan Volaš
0

Sjedinjene Američke Države uvele su snakcije bivšoj predsjednici Vrhovnoga suda Crne Gore Vesni Medenici i bivšem poslaniku u Skupštini Crne Gore Milu Božoviću zbog korupcije povezane krijumčarenjem narkotika, saopštio je Stejt department.

sss.jpg Izvor: Mark Van Scyoc/Shutterstock

Sankcije uključuju zabranu ulaska u SAD. Raniji predsjednik SAD Džozef Bajden izmijenio je uredbu (EO 14033) kojom je u junu 2021. godine proširio ovlašćenja za sankcionisanje na Zapadnom Balkanu.

Među ranije sankcioniranim kompanijama i pojedincima u Crnoj Gori su Svetozar Marović, funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS), biznismen Branislav Mućinović, biznismen i političar Miodrag Davidović i biznismen sa Kosova* Neser Keljmendi koji je dugo bio aktivan u Crnoj Gori, a zbog korupcije, pranja novca i podrivanja demokratskih institucija, prenose regionalni mediji.

Crna Gora stejt department sankcije

