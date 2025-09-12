Uhapšeni prodavci: Zbog nehigijene i prljavštine zatvoren ilegalni pogon za proizvodnju krofnica u Crnoj Gori (VIDEO)

Nadležne službe reagovale su brzo i privele grupu prodavaca osumnjičenih da su ugrožavali zdravlje potrošača

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Nezaobilazna poslastica na Jadranu su čuvena krofnice koje su mnogima postale simbol leta na crnogorskom primorju.

Ipak, mnogi su sa gađenjem posmatrali neuslovni divlji pogon koji je policija otkrila na primorju. Snimci i fotografije pokazali su da je popularni zalogaj nastajao u uslovima koji predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje.

Snimak se pojavio se na stranici „Podgorički vremeplov“, a mnogi korisnici su priznali da su osjetili mučninu dok su ga gledali. Na njemu se vide plastične posude i improvizovane posude sa uljem koje je očigledno više puta korišćeno, dok su krofne pripremane bez ikakvih higijenskih standarda. Upravo ta praksa, upozoravaju stručnjaci, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Horor proizvodi pogon krofnica u šupi

Kako se vidi na snimku divlja proizvodnja je postavljena u šupi bez vrata i prozora. Unutar šupe, tamo gdje su mašine za miješanje i pečenje, zidovi su prljavi, memljivi i na njima su vidljivi tragovi smjese i ulja od pečenja.

Horor je još veći ako uzmemo u obzir činjenicu da su sve posude bez poklopca, a da se na krovu šupe nalaze daske, bez ikakve zaštite. Ipak, za mnoge je najgore bilo na kraju. Naime, nesavjesni prodavac krofni je izgleda uhvaćen prilikom spremanja robe za prodaju o čemu svjedoči izvijesna količina krofnica - smještene u plavu ogromnu vanglu pokrivene prljavom i masnom krpom. Pored velike, tu je bila i manja vangla na dnu koje su se nalazile otrgnute stranice novina. Sve to je stajalo na prljavom stolu od lima smeštenom u dvorištu, tik ispred šupe.

Zdravstveni rizici zbog višestruko korišćenog ulja

Gastroenterolozi objašnjavaju da višestruko korišćeno ulje oslobađa štetne spojeve, koji mogu izazvati mučninu, dijareju i bolove u stomaku. Dugoročno, takvi toksini povećavaju rizik od hroničnih oboljenja, što krofne pretvara iz ljetnje poslastice u potencijalnu opasnost. Posetioci primorja u komentarima su isticali da su već imali neprijatna iskustva – od neprijatnog mirisa i ukusa, pa sve do ozbiljnijih tegoba nakon konzumiranja.

Reakcija policije i posljedice za prodavce

Nadležne službe reagovale su brzo i privele grupu prodavaca osumnjičenih da su ugrožavali zdravlje potrošača. Kako je saopšteno, kontrola će biti pojačana na cijelom primorju, kako bi se spriječilo da se slične scene ponove.

U komentarima koji su uslijedili, korisnici nisu štedeli riječi šoka i nevjerice: "Ovo treba prijaviti inspekciji i policiji i svim mogućim ustanovama,ovo je čista bolest.", "Ja sam mislio vulkanizerska radionica", samo su neki od njih.

(Blic/MONDO)