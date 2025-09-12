logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kobno slikanje na stijeni: Helikopter traga za djevojkom iz Srbije koja se utopila u Crnoj Gori

Kobno slikanje na stijeni: Helikopter traga za djevojkom iz Srbije koja se utopila u Crnoj Gori

Autor Dušan Volaš
0

Nastavljena je potraga za tijelom djevojke iz Vrnjačke Banje koja se utopila kod rta Veslo na Luštici kada je povukao talas dok se na jednoj od stijena fotografisala sa prijateljicom.

Nastavljena potraga za djevojkom koja se utopila na Luštici Izvor: Youtube/Vujosevic Aleksa/Printscreen

Iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama saopšteno je da je riječ o nepristupačnom terenu, najtežem za potragu u Crnoj Gori, te da je zato angažovan i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova.

Helkopter je jutros već kružio oko mjesta gdje se djevojka juče utopila, a potragu će početi i ronioci iz Bijele.

Podršku u potrazi daje i Luštica bej tim za hitno reagovanje, a uključiće se i spasilački skuteri, dronovi i ostala raspoloživa sredstva.

Pretpostavlja se da su djevojku juče povukli talasi dok se fotografisala sa prijateljicom na jednoj od stijena.

Ekipe policije i ronilaca uočile su juče u jednom trenutku tijelo djevojke kako pluta, ali loše vremenske prilike i talasi onemogućili su da joj priđu. Zbog toga je akcija izvlačenja nastavljena jutros.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ