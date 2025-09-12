Kobno slikanje na stijeni: Helikopter traga za djevojkom iz Srbije koja se utopila u Crnoj Gori

Nastavljena je potraga za tijelom djevojke iz Vrnjačke Banje koja se utopila kod rta Veslo na Luštici kada je povukao talas dok se na jednoj od stijena fotografisala sa prijateljicom.

Izvor: Youtube/Vujosevic Aleksa/Printscreen

Iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama saopšteno je da je riječ o nepristupačnom terenu, najtežem za potragu u Crnoj Gori, te da je zato angažovan i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova.

Helkopter je jutros već kružio oko mjesta gdje se djevojka juče utopila, a potragu će početi i ronioci iz Bijele.

Podršku u potrazi daje i Luštica bej tim za hitno reagovanje, a uključiće se i spasilački skuteri, dronovi i ostala raspoloživa sredstva.

Pretpostavlja se da su djevojku juče povukli talasi dok se fotografisala sa prijateljicom na jednoj od stijena.

Ekipe policije i ronilaca uočile su juče u jednom trenutku tijelo djevojke kako pluta, ali loše vremenske prilike i talasi onemogućili su da joj priđu. Zbog toga je akcija izvlačenja nastavljena jutros.