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Jezive scene sa novog kružnog toka u Banjaluci

Jezive scene sa novog kružnog toka u Banjaluci

Autor Dušan Volaš
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Banjalučki vatrogasci objavili su dramatične fotografije i detalje teške saobraćajne nezgode koja se noćas dogodila na gradilištu novog kružnog toka, na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića.

Fotografije udes kružni tok Banjaluka Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Putnički automobil je nakon izlijetanja sa saobraćajnice završio potpuno prevrnut na krov na zemljanom nasipu. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade primili su poziv u 1.19 časova, te su učestvovali u izvlačenju i vraćanju smrskanog vozila na točkove. Slike sa lica mjesta pokazuju stravična oštećenja na prednjem dijelu i krovu automobila.

Nakon uviđaja i uklanjanja uništenog vozila, vatrogasci su u 2.35 časova sproveli i drugu tehničku intervenciju kako bi isprali saobraćajnicu od krhotina. S obzirom na to da su na lice mjesta ubrzo stigla dva vozila Hitne pomoći, sumnja se da ima povrijeđenih, ali zvanične informacije o njihovom zdravstvenom stanju još uvijek nisu saopštene.

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Tagovi

saobraćajka Banjaluka udes

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