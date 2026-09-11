Jezive scene sa novog kružnog toka u Banjaluci

Banjalučki vatrogasci objavili su dramatične fotografije i detalje teške saobraćajne nezgode koja se noćas dogodila na gradilištu novog kružnog toka, na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića.

Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Putnički automobil je nakon izlijetanja sa saobraćajnice završio potpuno prevrnut na krov na zemljanom nasipu. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade primili su poziv u 1.19 časova, te su učestvovali u izvlačenju i vraćanju smrskanog vozila na točkove. Slike sa lica mjesta pokazuju stravična oštećenja na prednjem dijelu i krovu automobila.

Nakon uviđaja i uklanjanja uništenog vozila, vatrogasci su u 2.35 časova sproveli i drugu tehničku intervenciju kako bi isprali saobraćajnicu od krhotina. S obzirom na to da su na lice mjesta ubrzo stigla dva vozila Hitne pomoći, sumnja se da ima povrijeđenih, ali zvanične informacije o njihovom zdravstvenom stanju još uvijek nisu saopštene.