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Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Povrijeđen motociklista, hitno prebačen na UKC

Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Povrijeđen motociklista, hitno prebačen na UKC

Autor Dušan Volaš
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Vozač motocikla povrijeđen je i prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske nakon saobraćajne nezgode koja se danas dogodila u Ulici braće Pišteljić u Banjaluci. U udesu je učestvovalo i putničko vozilo.

Otežan saobraćaj zbog udesa u Banjaluci: Oboren motociklista, Izvor: Screenshot - Patrole-radari - viber

Prema informacijama iz Policijske uprave Banjaluka, do sudara je došlo oko 15.50 časova.

"Vozač motocikla zadobio je tjelesne povrede i prevezen je na UKC RS. Nema obustave saobraćaja. U toku je vršenje uviđaja od strane policijskih službenika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka", potvrđeno je iz policije za "Nezavisne novine".

Zbog ove nezgode, zbrinjavanja povrijeđenog i policijskog uviđaja na terenu, saobraćaj se u ovom dijelu grada jedno vrijeme odvijao otežano.

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Tagovi

saobraćajka Banjaluka

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