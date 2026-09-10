Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Povrijeđen motociklista, hitno prebačen na UKC

Vozač motocikla povrijeđen je i prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske nakon saobraćajne nezgode koja se danas dogodila u Ulici braće Pišteljić u Banjaluci. U udesu je učestvovalo i putničko vozilo.

Izvor: Screenshot - Patrole-radari - viber

Prema informacijama iz Policijske uprave Banjaluka, do sudara je došlo oko 15.50 časova.

"Vozač motocikla zadobio je tjelesne povrede i prevezen je na UKC RS. Nema obustave saobraćaja. U toku je vršenje uviđaja od strane policijskih službenika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka", potvrđeno je iz policije za "Nezavisne novine".

Zbog ove nezgode, zbrinjavanja povrijeđenog i policijskog uviđaja na terenu, saobraćaj se u ovom dijelu grada jedno vrijeme odvijao otežano.