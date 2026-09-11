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Afera u Petrovu: Direktor firme iz Bijeljine lažirao dokumente, poništeno odobrenje za geološka istraživanja

Afera u Petrovu: Direktor firme iz Bijeljine lažirao dokumente, poništeno odobrenje za geološka istraživanja

Autor Dušan Volaš
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Krivična prijava podnesena je protiv direktora i osnivača preduzeća iz Bijeljine zbog sumnje da je lažnom izjavom doveo u zabludu Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, kako bi nezakonito dobio dozvolu za geološka istraživanja na području opštine Petrovo.

Lažnom izjavom do dozvole za geološka istraživanja u Petrovu Izvor: Ustupljena fotografija

Pripadnici Policijske uprave Doboj dostavili su danas nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv I. O. iz Bijeljine. Njemu se na teret stavljaju krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave i navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Kako je pojašnjeno iz policije, osumnjičeni je sačinio, a potom kod nadležnog organa ovjerio izjavu u kojoj je neistinito naveo da ima riješene imovinskopravne odnose na parcelama predviđenim za geološka istraživanja. Takvu izjavu je upotrijebio prilikom podnošenja zahtjeva resornom ministarstvu, koje je, dovedeno u zabludu, prvobitno donijelo rješenje o odobrenju istraživanja.

Prevara je otkrivena kada su stvarni vlasnici zemljišta saznali za planirane radove i reagovali.

"Rješenje o odobrenju je naknadno poništeno u postupku pokrenutom od strane više vlasnika spornih parcela, koji nisu dali saglasnost da se istraživanja vrše na parcelama u njihovom vlasništvu", navodi se u saopštenju Policijske uprave Doboj.

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Tagovi

geološka istraživanja Petrovo krivična prijava

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