Afera u Petrovu: Direktor firme iz Bijeljine lažirao dokumente, poništeno odobrenje za geološka istraživanja

Krivična prijava podnesena je protiv direktora i osnivača preduzeća iz Bijeljine zbog sumnje da je lažnom izjavom doveo u zabludu Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, kako bi nezakonito dobio dozvolu za geološka istraživanja na području opštine Petrovo.

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Pripadnici Policijske uprave Doboj dostavili su danas nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj protiv I. O. iz Bijeljine. Njemu se na teret stavljaju krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave i navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Kako je pojašnjeno iz policije, osumnjičeni je sačinio, a potom kod nadležnog organa ovjerio izjavu u kojoj je neistinito naveo da ima riješene imovinskopravne odnose na parcelama predviđenim za geološka istraživanja. Takvu izjavu je upotrijebio prilikom podnošenja zahtjeva resornom ministarstvu, koje je, dovedeno u zabludu, prvobitno donijelo rješenje o odobrenju istraživanja.

Prevara je otkrivena kada su stvarni vlasnici zemljišta saznali za planirane radove i reagovali.

"Rješenje o odobrenju je naknadno poništeno u postupku pokrenutom od strane više vlasnika spornih parcela, koji nisu dali saglasnost da se istraživanja vrše na parcelama u njihovom vlasništvu", navodi se u saopštenju Policijske uprave Doboj.