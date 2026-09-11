Konačno zahlađenje: Danas kiša i grmljavina u većini zemlje

U cijeloj BiH danas će biti oblačno, u većini krajeva sa kišom i grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Lokalno su moguće nepogode sa jakim vjetrom, pojavom grada i veće količine padavina za kratko vrijeme.

Uveče i naredne noći oblačno, lokalno sa slabom kišom, a na jugu su i dalje mogući pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, na sjeveru sjeverozapadni. Prvi pljuskovima se očekuju jaki udari zapadnog vjetra.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros vlažni u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima, a zbog magle ili niske oblačnosti vidljivost je smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima.

Na dionicima u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U Srpskoj rođeno 29 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, 14 djevojčica i 15 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 13, potom u Doboju pet, u Bijeljini tri, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te Zvorniku, Prijedoru, Foči i Gradišci po jedna.

Zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.