Laktaši sabiraju štetu poslije nevremena: "Najviše problema izazvale podzemne vode"

U Laktašima se, usljed ogromne količine kiše za kratko vrijeme, podigao nivo podzemnih voda koje su prodrle u prostorije Gradske uprave, Doma kulture i Doma zdravlja, a kroz ventilaciju i u Srednjoškolski centar, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić.

Izvor: Screenshot/BH Meteo

Bojić je rekao da je većina štete sinoć sanirana, kao i da je odmah nakon nevremena razgovarao sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, koji je ponudio pomoć.

"Za sada nećemo tražiti podršku sa republičkog nivoa, mislimo da to možemo sami otkloniti", naveo je Bojić.

On je rekao da je sreća što led koji je padao nije bio krupan, naglašavajući da za sada nema informacija da je pričinjena neka veća šteta.

"Najveću štetu su nam napravile podzemne vode", kaže Bojić.

Bojić je istakao da će gradske službe danas biti u kontaktu sa poljoprivrednicima i voćarima.

"Sreća, pa nevrijeme nije trajalo dugo. Imaćemo pravo stanje danas i ako bude bilo kakve veće štete - uradićemo popis i dostaviti Vladi Republike Srpske", rekao je Bojić.

Stanovnike Laktaša juče je u poslijepodnevnim časovima iznenadilo snažno nevrijeme koje je donijelo obilnu kišu, grmljavinu, ali i led.

(Srna)