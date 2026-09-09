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Nakon Slovenije i Hrvatske, nevrijeme i u Srpskoj: Ispaljene 82 protivgradne rakete (VIDEO)

Nakon Slovenije i Hrvatske, nevrijeme i u Srpskoj: Ispaljene 82 protivgradne rakete (VIDEO)

Autor Dragana Božić
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Nakon nevremena koje je pogodilo Sloveniju i Hrvatsku, jak vjetar stigao je i na područje Republike Srpske, donoseći sa sobom pad temperature i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Nevrijeme u Srpskoj Izvor: Uroš Arsić

Јak vjetar i kiša pogodili su područje Prijedora i Kostajnice. U Prijedoru je padao i led.

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" ispalila je danas 82 rakete na gradonosne oblake na području Oštre Luke, Novog Grada, Kostajnice.

Nakon Prijedora i Kostajnice, olujni vjetar i kiša stigli su i u Banjaluku, a u Laktašima je padao i led.

Žuti meteoalarm na snazi je za naredna 24 sata, jer se, prema najavama meteorologa, danas i sutra, 9. i 10. septembra, očekuju jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom.

(Mondo)

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nevrijeme Republika Srpska

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