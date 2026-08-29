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Nevrijeme izazvalo kvarove na više dalekovoda u Srpskoj: Ekipe na terenu (FOTO)

Nevrijeme izazvalo kvarove na više dalekovoda u Srpskoj: Ekipe na terenu (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Usljed jakog nevremena koje je zahvatilo dio distributivnog područja, došlo je do kvarova na više dalekovoda na području Prijedora, Kozarske Dubice, Laktaša, Prnjavora, kao i u dijelu Banjaluke.

Nevrijeme izazvalo kvarove na više dalekovoda Izvor: Elektrokrajina

Iz nadležne elektrodistributivne kompanije saopšteno je da su sve terenske ekipe odmah izašle na teren i da ulažu maksimalne napore kako bi u što kraćem roku otklonile nastale kvarove i stabilizovale snabdijevanje električnom energijom.

„Zahvaljujemo se svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju“, navodi se u saopštenju.

(Mondo)

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