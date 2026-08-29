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Veliko nevrijeme pogodilo Prnjavor i Prijedor: Grad zaustavio saobraćaj

Veliko nevrijeme pogodilo Prnjavor i Prijedor: Grad zaustavio saobraćaj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor RTRS Izvor SRNA
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Veliko nevrijeme zahvatilo je Prnjavor i Prijedor. Grad je pao na području Prnjavora, dok je snažna oluja zahvatila i Rasavce i Omarsku.

Grad i nevrijeme u Prnjavoru i Prijedoru Izvor: Nebojša Šatara, mondo.ba

Snažno nevrijeme zahvatilo je danas područje Prnjavora i Prijedora, a obilna pojava grada izazvala je probleme u saobraćaju.

Na području Prnjavora padao je krupan grad, a zbog leda koji se zadržao na kolovozu vozači su bili primorani da zaustave vozila kod naplatnih kućica na ulazu na auto-put "9. januar".

Kako nije bilo bezbjednih uslova za nastavak vožnje, automobili su privremeno zaustavljeni dok se situacija nije smirila.

Na dijelu kolovoza ostao je sloj leda, što je dodatno otežavalo odvijanje saobraćaja.

Nevrijeme i u Prijedoru

Snažna oluja zahvatila je i područje Prijedora, gdje su prije nevremena uočeni karakteristični "shelf" oblaci.

Ova vrsta oblaka najčešće se formira u sklopu snažnih grmljavinskih nepogoda, posebno uz olujne frontove, a može biti praćena jakim vjetrom, intenzivnim pljuskovima i gradom.

Grad je, prema dostupnim informacijama, pao i u Rasavcima kod Prijedora, kao i u Omarskoj.

Nevrijeme je tako u kratkom periodu zahvatilo više područja sjeverozapadnog dijela Republike Srpske, uz lokalno vrlo intenzivne padavine i pojavu grada.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dionicama na kojima se nakon grada zadržava led i voda.

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Tagovi

grad led nevrijeme Prijedor Prnjavor

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