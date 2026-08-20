logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upozorenje evropskih meteorologa: Superćelijske oluje i tornada prijete Evropi do subote, na udaru i dio Balkana

Upozorenje evropskih meteorologa: Superćelijske oluje i tornada prijete Evropi do subote, na udaru i dio Balkana

Autor Dušan Volaš
0

Veliki dio Evrope u naredna dva dana naći će se na udaru snažnog nevremena. Meteorolozi upozoravaju na visok rizik od superćelijskih oluja, krupnog grada, pa čak i tornada. Nevrijeme koje stiže sa zapadnog Mediterana zahvatiće područje od Španije do Balkana.

Stižu superćelijske oluje: Izdato upozorenje od Španije do Hrvatske Izvor: Profimedia

Specijalizovani meteorološki portal "Severe Weather Europe" (SWE) i evropski sistem ESTOFEX izdali su upozorenje na intenzivne vremenske neprilike koje će pogoditi zapadni, centralni i sjeverni Mediteran.

Prema njihovim prognozama, višestruke oluje zahvatiće istočnu Španiju i Balearska ostrva, a zatim se premjestiti preko južne Francuske, Švajcarske, Austrije, sjeverne i centralne Italije, pa sve do Slovenije i Hrvatske. Najveću prijetnju predstavljaće krupan grad, orkanski udari vjetra, te obilne padavine koje mogu izazvati razorne bujične poplave i pojavu pijavica, odnosno tornada.

Kako prenosi austrijski list "Heute", oslanjajući se na prognoze "Weather.com", ekstremni vremenski uslovi potrajaće od četvrtka do subote. Posebno su ugrožena priobalna područja Francuske, Italije, Španije i Hrvatske. Ipak, ističe se da se u zoni najveće opasnosti nalazi Austrija i njen glavni grad.

Za Beč je već na snazi žuti meteoalarm zbog grmljavine, dok meteorolog Jan Šenk upozorava građane na izuzetno obilne padavine i veliku opasnost od iznenadnih, takozvanih "blic" poplava. Slične, neuobičajeno velike količine padavina najavljene su i za susjednu Švajcarsku.

Nadležne službe širom Evrope pozivaju stanovništvo, ali i brojne turiste koji borave u ovim regijama, na maksimalan oprez i redovno praćenje zvaničnih meteoroloških upozorenja.

O ozbiljnosti situacije najbolje svjedoči činjenica da je snažno nevrijeme ranije ove sedmice već pokazalo svoju razornu moć u Njemačkoj. U pokrajini Rajna-Palatinat tragično je nastradala 58-godišnja žena na koju je palo drvo, dok je u Brandenburgu zvanično potvrđena pojava tornada koji je nanio veliku materijalnu štetu.

Pogledajte snimak tornada:

Možda će vas zanimati

Tagovi

superćelijske oluje Evropa nevrijeme prognoza vremena vrijeme Balkan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ