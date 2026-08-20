Upozorenje evropskih meteorologa: Superćelijske oluje i tornada prijete Evropi do subote, na udaru i dio Balkana

Veliki dio Evrope u naredna dva dana naći će se na udaru snažnog nevremena. Meteorolozi upozoravaju na visok rizik od superćelijskih oluja, krupnog grada, pa čak i tornada. Nevrijeme koje stiže sa zapadnog Mediterana zahvatiće područje od Španije do Balkana.

Izvor: Profimedia

Specijalizovani meteorološki portal "Severe Weather Europe" (SWE) i evropski sistem ESTOFEX izdali su upozorenje na intenzivne vremenske neprilike koje će pogoditi zapadni, centralni i sjeverni Mediteran.

Prema njihovim prognozama, višestruke oluje zahvatiće istočnu Španiju i Balearska ostrva, a zatim se premjestiti preko južne Francuske, Švajcarske, Austrije, sjeverne i centralne Italije, pa sve do Slovenije i Hrvatske. Najveću prijetnju predstavljaće krupan grad, orkanski udari vjetra, te obilne padavine koje mogu izazvati razorne bujične poplave i pojavu pijavica, odnosno tornada.

A two-day severe weather outbreak is expected across the western, central, and northern Mediterranean. Multiple rounds of intense supercells and multicells are forecast from eastern Spain across the Balearic Islands, southern France, Switzerland, Austria, north-central Italy,…pic.twitter.com/iOvFWALb5M — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU)August 19, 2026

Kako prenosi austrijski list "Heute", oslanjajući se na prognoze "Weather.com", ekstremni vremenski uslovi potrajaće od četvrtka do subote. Posebno su ugrožena priobalna područja Francuske, Italije, Španije i Hrvatske. Ipak, ističe se da se u zoni najveće opasnosti nalazi Austrija i njen glavni grad.

Za Beč je već na snazi žuti meteoalarm zbog grmljavine, dok meteorolog Jan Šenk upozorava građane na izuzetno obilne padavine i veliku opasnost od iznenadnih, takozvanih "blic" poplava. Slične, neuobičajeno velike količine padavina najavljene su i za susjednu Švajcarsku.

Nadležne službe širom Evrope pozivaju stanovništvo, ali i brojne turiste koji borave u ovim regijama, na maksimalan oprez i redovno praćenje zvaničnih meteoroloških upozorenja.

O ozbiljnosti situacije najbolje svjedoči činjenica da je snažno nevrijeme ranije ove sedmice već pokazalo svoju razornu moć u Njemačkoj. U pokrajini Rajna-Palatinat tragično je nastradala 58-godišnja žena na koju je palo drvo, dok je u Brandenburgu zvanično potvrđena pojava tornada koji je nanio veliku materijalnu štetu.

Pogledajte snimak tornada: