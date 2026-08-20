Vreli talas se nastavlja: Danas i do 40 stepeni uz jake udare vjetra u pojedinim krajevima

U svim dijelovima danas će biti pretežno sunčano i vruće uz malu, lokalno i umjerenu oblačnost.

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Maksimalna temperatura vazduha biće od 34 do 40, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren, pojačan južni i jugozapadni vjetar, lokalno u višim krajevima uz jake udare.

STANJE NA PUTEVIMA

Frekvencija saobraćaja jutros je umjerena, ali se u toku dana očekuju gužve u gradskim centrima i prema graničnim prelazima, dok je na Palama zbog asfaltiranja puta danas i sutra obustavljen saobraćaj na magistralnom putu prema Podgrabu, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na Palama će od 7.00 do 17.00 časova doći do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog putu u blizini autobuske stanice i hiper marketa Kort, od tunela do kružnog toka.

Obustava se vrši zbog asfaltiranja, a vozila se usmjeravaju na alternativni putni pravac preko Kalovitih brda.

Takođe obustava uključuje i zatvaranje puta iz pravca centra grada, Jahorine i Podgraba.

Iz AMS-a mole vozače koji planiraju putovanje navedenm putnim pravcima da prilagode brzinu kretanja vozila, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva ovlaštenih lica na terenu.

I na drugim dionicama gdje se izvode radovi mogu se očekivati zastoji i kraća čekanja.

Radi održavanja tradicionalnog prnjavorskog vašara i danas će dolaziti do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj, u Ulici Bože Tatarevića od 17.00 do 2.00 časa narednog dana.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijene su zbog radova na magisralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH će do kraja mjeseca, zbog radova biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.