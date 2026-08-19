Od "zgrčke" i "preloma" do roštilja u hladovini: Mještani uredili kultno kupalište na omiljenoj rijeci

Plaže uz Ćehotinu i Drinu posljednjih godina oživljavaju i Fočaci sve češće spas od vrućina pronalaze na ovim planinskim rijekama, a to se posebno odnosi na nekada čuveno kupalište Krvavac u naselju Lazarevo.

Izvor: Aleksandra Janković/Srna

Zahvaljujući zalaganju mještana, koji ne dozovljavaju da ova plaža na rijeci Ćehotini zaraste u šiblje i koji se trude da je obogate raznim sadržajima, Krvavac počinje da podsjeća na nekadašnja vremena kada je sve vrvilo od kupača.

Među brojnim Fočacima koji se rado vraćaju plaži na kojoj su odrasli i naučili plivati jeste i Srđan Radanović.

"Ovdje me je pokojni otac dovodio, tu smo naučili da plivamo, da skačemo, ronimo. Dolazili smo ujutro, mama bi nam spakovala sendvič ili pitu, čitav dan bismo bili na plivanju, a onda bismo se vratili kući, presvukli se, uzeli štapove za pecanje i opet na Krvavac do noći", priča Radanović.

Ne zaboravljaju se ni u djetinjstvu naučeni stilovi skakanja u vodu.

"Skačemo našu zgrčku i prelom, i sa brda i sa sofe /visoke stijene/, a nažalost nema više johe /visoko drvo/ sa koje smo kao djeca skakali. Voljeli smo da skačemo lastu da se pokažemo pred djevojkama", dodaje Radanović.

Na plaži su i tri generacije Tomovića - deda Vučko, njegov sin Radenko i unuk Filip. Dok sin i unuk pokazuju vještine na skakaonici, deda uživa u debeloj hladovini.

"Mogao je i deda skočiti da je htio, ali neće, voli pivu neg` u vodu", kroz smijeh dobacuje deda Vučko.

Izvor: Aleksandra Janković/Srna

Poručuje da bi lokalna uprava morala više pažnje posvetiti uređenju ovog kupališta.

"Krvavac je jedno od najljepših kupališta u Foči, zaslužuje više pažnje. Brojne generacije su ovdje odrasle, a evo i sadašnje vole ovdje doći", dodaje on.

Dok se u vodi hlade lubenica, sokovi i pivo, na obali se pali roštilj. Za potpun ugođaj, domaćice s Krvavca donose kafu.

Za Maricu Perišić, koja je svakodnevno na Krvavcu, ova plaža okružena zelenilom nudi najljepše osvježenje u vrelim ljetnim danima.

"Nekako kao da je tradicija oživjela, Krvavac je u predratnom vremenu bio veoma popularan i čini mi se da se to vraća. Imamo sadržaje za sve generacije", ističe Perišićeva.

Poznata fočanska plaža održava se najviše zalaganjem mještana Lazareva.

"U posljednje dvije godine intenzivnije uređujemo plažu i sve je više kupača. Posvećujemo pažnju našim komšijama, a prvenstveno djeci", kaže jedan od inicijatora obnove kupališta Bojan Kostić.

Kako su ranije najavili iz Gradske uprave, podrška entuzijazmu mještana Lazareva neće izostati, tako da se očekuje dodatno uređivanje plaže i igrališta u ovom naselju.