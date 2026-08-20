"Čupa drveće, nosi krovove": Oluja nosila sve pred sobom, žena poginula na mjestu

Stravična oluja koja je tokom noći protutnjala Njemačkom odnijela je jedan ljudski život kada se ogromno iščupano drvo obrušilo na dvije žene.

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Jedna žena je poginula, a druga je teško povređena nakon što je drvo palo na njih tokom jakih oluja koje su izazvale veliku štetu u delovima Njemačke tokom noći, saopštila je policija.

Dvije žene, starosti 58 i 47 godina, šetale su zajedno u Valdorfu, u zapadnoj pokrajini Rajnaland-Palatinat, oko 50 kilometara južno od Kelna. Kako se oluja približavala, potražile su sklonište ispod vidikovca.

Oluja je iščupala obližnje drvo i oborila ga, a stablo je pogodilo obje žene.

Starija žena, 58-godišnjakinja, preminula je na licu mjesta, rekao je portparol policije, dok je 47-godišnjakinja prevezena u bolnicu sa teškim povredama.

Oluje su oštetile desetine kuća i oborile drveće u dijelovima zapadne i centralne Njemačke.

Oko 60 kuća je oštećeno u Veclaru, u saveznoj pokrajini Hesen, saopštila je vatrogasna služba, dok je nekoliko kuća u obližnjem Solmsu bilo nenastanjivo. Policija je saopštila da je moguće da je to izazvao vazdušni vrtlog.

Vanredne situacije povezane sa vremenskim uslovima prijavljene su i u pokrajinama Tiringija, Brandenburg i Bavarska. Policija u Bavarskoj je saopštila da je nekoliko vozila oštećeno palim drvećem, ali da niko nije povrijeđen.