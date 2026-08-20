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"Čupa drveće, nosi krovove": Oluja nosila sve pred sobom, žena poginula na mjestu

"Čupa drveće, nosi krovove": Oluja nosila sve pred sobom, žena poginula na mjestu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Stravična oluja koja je tokom noći protutnjala Njemačkom odnijela je jedan ljudski život kada se ogromno iščupano drvo obrušilo na dvije žene.

Oluja nosila sve pred sobom u Njemačkoj Izvor: Screenshot/YouTube

Jedna žena je poginula, a druga je teško povređena nakon što je drvo palo na njih tokom jakih oluja koje su izazvale veliku štetu u delovima Njemačke tokom noći, saopštila je policija.

Dvije žene, starosti 58 i 47 godina, šetale su zajedno u Valdorfu, u zapadnoj pokrajini Rajnaland-Palatinat, oko 50 kilometara južno od Kelna. Kako se oluja približavala, potražile su sklonište ispod vidikovca.

Oluja je iščupala obližnje drvo i oborila ga, a stablo je pogodilo obje žene.

Starija žena, 58-godišnjakinja, preminula je na licu mjesta, rekao je portparol policije, dok je 47-godišnjakinja prevezena u bolnicu sa teškim povredama.

Oluje su oštetile desetine kuća i oborile drveće u dijelovima zapadne i centralne Njemačke.

Oko 60 kuća je oštećeno u Veclaru, u saveznoj pokrajini Hesen, saopštila je vatrogasna služba, dok je nekoliko kuća u obližnjem Solmsu bilo nenastanjivo. Policija je saopštila da je moguće da je to izazvao vazdušni vrtlog.

Vanredne situacije povezane sa vremenskim uslovima prijavljene su i u pokrajinama Tiringija, Brandenburg i Bavarska. Policija u Bavarskoj je saopštila da je nekoliko vozila oštećeno palim drvećem, ali da niko nije povrijeđen.

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