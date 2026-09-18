Centar traži od Gradske uprave dodatnih 2 miliona KM za banjalučke poljoprivrednike

Centar za razvoj poljoprivrede i sela traži dodatnih 2,04 miliona KM za podsticaje banjalučkim poljoprivrednicima kroz rebalans budžeta.

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Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka zatražio je od Gradske uprave da kroz rebalans budžeta za 2026. godinu obezbijedi dodatnih 2.037.438,80 KM za poljoprivredne podsticaje.

Zahtjev je upućen zbog posljedica suše koja je pogodila domaće poljoprivredne proizvođače, ali i rekordnog broja zahtjeva pristiglih za podsticaje.

Od ukupnog traženog iznosa, 337.438,80 KM odnosi se na izmirenje preostalih obaveza iz 2024. godine, dok bi 1,7 miliona KM bilo namijenjeno za dvogodišnji konkursni ciklus za 2025. i 2026. godinu.

Centar je naveo da postoji 28 neizmirenih zahtjeva iz 2024. godine, za šta je potrebno 337.438,80 KM.

Zbog kašnjenja u isplati, kako je navedeno, Centar se već suočio sa opomenama pred tužbu, što nosi rizik od pokretanja sudskih postupaka i stvaranja dodatnih troškova za gradski budžet.

Drugi dio zahtjeva, u iznosu od 1,7 miliona KM, odnosi se na konkursni ciklus za 2025. i 2026. godinu.

Javni poziv za podsticaje nije bio raspisan u 2025. godini, pa je u ovoj godini zaprimljeno 1.627 zahtjeva poljoprivrednika. To predstavlja povećanje od gotovo 80 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Trenutno odobreni budžet od 1,5 miliona KM značio bi prosječno 921,94 KM po zahtjevu. Prosječan iznos je 2023. godine iznosio 2.716,60 KM.

Centar navodi da je poljoprivrednu proizvodnju ove godine dodatno pogodila teška suša, koja je smanjila prinose i povećala troškove proizvodnje.

Cilj dodatnog izdvajanja je, kako je navedeno, da poljoprivredni proizvođači dobiju podršku za održavanje proizvodnje i nastavak rada.

Ukoliko kroz rebalans bude obezbijeđeno dodatnih 1,7 miliona KM za konkursni ciklus, za 1.627 pristiglih zahtjeva bilo bi raspoloživo ukupno 3,2 miliona KM. Prosječna podrška po zahtjevu tada bi iznosila 1.966,81 KM, umjesto sadašnjih 921,94 KM.

Centar za razvoj poljoprivrede i sela naveo je da je zaprimio zahtjeve poljoprivrednika, utvrdio potrebna sredstva i uputio zvaničan zahtjev Gradskoj upravi, očekujući da dodatni novac bude obezbijeđen rebalansom budžeta.