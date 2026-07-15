Proljećna sjetva u Republici Srpskoj: Manje zasijanih površina, kukuruz i dalje dominira

Prema preliminarnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na kraju proljećne sjetve u Republici Srpskoj zasijano je ukupno 193.127 hektara, što je blagi pad u odnosu na prošlu godinu.

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Republički zavod za statistiku Republike Srpske objavio je preliminarne podatke o površinama i zasadima na kraju ovogodišnje proljećne sjetve. Prema zvaničnom izvještaju, u Republici Srpskoj je u tekućoj sezoni zasijano ukupno 193.127 hektara zemljišta, što predstavlja blagi pad od 0,8 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Iako je ukupna obradiva površina neznatno smanjena, unutar pojedinačnih grupa usjeva zabilježeni su veoma zanimljivi trendovi i preraspodjele sjetvenih planova domaćih poljoprivrednika.

Rast površina pod žitom i industrijskim biljem

Najveći dio zasijanih površina u Republici Srpskoj tradicionalno zauzimaju žita za proizvodnju zrna, koja se prostiru na ukupno 144.773 hektara, bilježeći blagi rast od 0,7 odsto u odnosu na lani.

Unutar ove grupe, kukuruz za zrno i dalje drži apsolutni primat jer se nalazi na čak 75.034 hektara, iako je kod ove kulture zabilježen pad zasijanih površina od 8,6 odsto.

S druge strane, domaći proizvođači su značajno više sijali pšenicu, koja sada zauzima 42.798 hektara uz rast od 9,7 odsto, kao i ječam koji bilježi skok od 13,6 odsto sa zasijanih 10.651 hektar. Najveći procentualni rast u ovoj kategoriji ostvario je tritikale, čije su površine povećane za čak 84,1 odsto i sada iznose 3.518 hektara.

Značajan pozitivan trend bilježi i industrijsko bilje koje je zasijano na 10.549 hektara, što predstavlja povećanje od ravno 10 odsto. Ovaj skok je prvenstveno rezultat masovnog povećanja sjetve uljane repice, čije su površine porasle za čak 83 odsto i dostigle 2.370 hektara.

Površine pod sojom takođe bilježe blagi rast od 3,8 odsto sa ukupno 5.967 hektara, dok je kod suncokreta registrovan pad od 13,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Značajno smanjenje površina pod krmnim biljem i povrćem

Nasuprot žitaricama i industrijskim kulturama, krmno bilje i povrće bilježe pad zasijanih površina u ovoj sjetvenoj sezoni. Pod krmnim biljem se nalazi 23.606 hektara, što je pad od 11,6 odsto u poređenju sa prošlom godinom, a tome je najviše doprinijelo smanjenje sjetve višegodišnjih leguminoza koje su opale za 20,9 odsto.

Povrće u Republici Srpskoj ove godine zauzima ukupno 12.845 hektara, što je za 5,3 odsto manje nego lani. Krompir je i dalje ubjedljivo najzastupljenije povrće sa 3.306 hektara, ali i on bilježi pad od 6,6 odsto.

Sličan silazni trend bilježe i krastavac sa padom od 22,7 odsto, pasulj koji je opao za 29,2 odsto, te paradajz sa smanjenjem od 12,8 odsto.

Nasuprot tome, uočava se ogroman skok interesovanja za uzgoj dinja i lubenica, čije su površine povećane za čak 62,5 odsto i sada iznose 1.035 hektara, dok paprika takođe bilježi stabilan rast od 7,6 odsto sa ukupno 1.578 hektara.