Svjetska banka odobrila kredit, Vidović: Poljoprivreda Srpske dobija 30,7 miliona evra za modernizaciju

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je za unapređenje poljoprivrede u Srpskoj obezbijeđeno 30,7 miliona evra iz kredita Svjetske banke.

Vidovićeva je nakon potpisivanja ugovor o kreditnom aranžmanu sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem, rekla da je poljoprivreda strateška grana privrede u Srpskoj i da je bilo veoma važno obezbijediti povoljna kreditna sredstva da bi dostigli konkurentnost i približili se nivou EU.

Ugovor o kreditnom zaduženju potpisan je u okviru Projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede u BiH, za koji kreditno zaduženje kod Svjetske banke iznosi 61,4 miliona evra.

"Rok otplate kredita je 32 godine sa grejs-periodom od sedam godina. Kamatna stopa je fiksna marža 1,48 plus euribor koji danas iznosi 2,523 tako da je kamatna stopa oko četiri odsto", rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci nakon potpisivanja ugovora.

Ona je dodala da komisiona provizija iznosi 0,25 odsto, te će se kredit vraćati dva puta godišnje - 15. januara i 15. juna.

Prema njenim riječima, projekat će realizovati Jedinica za implementaciju projekata u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da današnjim potpisivanjem ugovora sredstva mogu biti operativna.

"Ovo je nešto što će sasvim sigurno ljudi u Srpskoj osjetiti u različitim segmentima poljoprivredne proizvodnje", istakao je Amidžić.

On je ukazao na to da je bilo različitih političkih opstrukcija na nivou BiH, zbog čega je bilo i prolongiranja u realizaciji projekta.

"Ne možete da se otmete utisku koliko bi bilo lakše da Republika Srpska samostalno donosi neke odluke kada je riječ o njenom ekonomskom interesu", naglasio je Amidžić.

Projekat će, kako je istaknuto, doprinijeti otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i ostale promjene, ali i povećati konkurentnost u procesu pristupanja tržištu EU.