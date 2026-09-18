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Blanuša najavio otvaranje Kancelarije predsjednika za zaštitu interesa građana: "Institucije su postale dio problema"

Blanuša najavio otvaranje Kancelarije predsjednika za zaštitu interesa građana: "Institucije su postale dio problema"

Autor Haris Krhalić
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Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša najavio je osnivanje Kancelarije predsjednika za zaštitu interesa građana.

branko blanuša Izvor: SDS

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u Banjaluci, kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša predstavio je svoj plan za osnivanje Kancelarije predsjednika za zaštitu interesa građana.

„Mislio sam da znam razmjere korupcije i zloupotreba u Srpskoj. Ali ono što sam čuo od ljudi - porazilo me je“, izjavio je Blanuša i objasnio: „Ova vlast je od Republike Srpske napravila svoje vlastito carstvo nepravde! Nepravda je postala sistem, a institucije koje danas imamo su dio tog sistema. A kada nepravda postane sistem, više niko nije siguran.“

„Ljudi se osjećaju bespomoćno i nesigurno zato što nemaju kome da se obrate za pomoć! Institucije su postale dio problema“, zaključio je Blanuša.

Blanuša je ovom prilikom najavio osnivanje Kancelarije predsjednika za zaštitu interesa građana:

„Zato sa ovog mjesta, ispred Palate predsjednika Republike Srpske, najavljujem da ću odmah nakon pobjede na predstojećim izborima, 4. oktobra, i po preuzimanju mandata predsjednika, osnovati posebnu Kancelariju za zaštitu interesa građana.“

Po Blanušinim riječima, Kancelarija predsjednika za zaštitu interesa građana biće posljednja linija odbrane običnog čovjeka od nepravde:

„Kancelarija će primati prijave građana o zloupotrebama, korupciji i drugim oblicima nezakonitog i nesavjesnog postupanja vlasti i upućivati ih nadležnim organima. Njen zadatak biće da slučajevi koji se danas zataškavaju, ignorišu ili razvlače postanu vidljivi javnosti. Kancelarija će pratiti postupanje nadležnih institucija, tražiti informacije o tome šta je po prijavama građana preduzeto i javno ukazivati na slučajeve u kojima institucije ne postupaju ili građanima ne daju odgovor. Kancelarija neće zamjenjivati policiju, tužilaštvo ili sudove, ali će koristiti autoritet predsjednika da traži odgovornost i štiti interes građana tamo gdje institucije ćute ili ne postupaju.“

Blanuša je objasnio i ko će raditi u ovoj kancelariji:

„Kancelarija neće biti mjesto za zapošljavanje partijskih kadrova niti još jedna institucija koja samo prosljeđuje papire. Zaposleni će biti birani putem javnog i transparentnog konkursa, uz jasno definisane stručne kriterijume, a prednost će imati kandidati sa dokazanim iskustvom u oblastima transparentnosti, borbe protiv korupcije, odgovornosti javnih institucija i zaštite prava građana.“

Na kraju, Blanuša je poručio građanima: „4. oktobra dolazi promjena, to je sigurno. A sa promjenom se pravda i sigurnost vraćaju u Srpsku.“

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Branko Blanuša SDS Izbori 2026

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