Stanivuković u Banjaluci poručio: Očekujemo da utrostručimo rezultat iz 2022.

Pokret Sigurna Srpska počeo je izbornu kampanju skupom na Kastelu u Banjaluci, gdje su predstavljeni kandidati za Narodnu skupštinu Srpske i Parlament BiH.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Pokret Sigurna Srpska otvorio je izbornu kampanju skupom na tvrđavi Kastel u Banjaluci, gdje su predstavljeni kandidati te stranke za sve izborne jedinice za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković rekao je da će kampanja biti zasnovana na, kako je naveo, konkretnim rezultatima i reformama.

Među ciljevima koje je naveo su "država bez kockarnica", zdravstveni sistem sa pristupačnim lijekovima i depolitizovan obrazovni sistem.

"U Banjaluci smo napravili rezultate i bez skupštinske većine i podrške Vlade, a sada to prenosimo na cijelu Srpsku. Očekujemo da ćemo izborni rezultat u odnosu na 2022. godinu utrostručiti", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je najavio da će tokom narednog mjeseca Republiku Srpsku obilaziti kamperom i razgovarati sa građanima u svakoj opštini. Govoreći o izborima, rekao je da 4. oktobar treba da bude "prekretnica".

Blanuša: Prioritet su ekonomija i radna mjesta

Predsjednik SDS-a i zajednički kandidat za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da je cilj okupljenih političkih snaga stvaranje pravednijeg društva koje bi, kako je naveo, vodilo računa o svim kategorijama stanovništva.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kao prioritete je izdvojio ekonomiju, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda građana.

Zajednički kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović govorio je o problemima u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, kao i o korupciji.

Božović je kritikovao aktuelnu vlast zbog, kako je rekao, ugrožavanja ustavne pozicije Republike Srpske. Poručio je i da se povjerenje građana gradi iskrenim odnosom i radom na terenu.

Stanišić o "Ugovoru sa narodom"

Funkcioner Pokreta Sigurna Srpska Miloš Stanišić rekao je da nedavno potpisani "Ugovor sa narodom" za taj pokret predstavlja obavezu da obećanja budu sprovedena ukoliko preuzmu odgovornost za vođenje institucija.

"Ovo nisu izbori za političke funkcije, ovo je glas za budućnost naše djece - da ostaju ovdje, a ne da odlaze u inostranstvo", rekao je Stanišić