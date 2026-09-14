Blanuša i Božović u Nevesinju: Hercegovini treba konkretna razvojna politika, a ne nova obećanja

Branko Blanuša i Marinko Božović poručili su u Nevesinju da Hercegovini treba konkretna razvojna politika, jačanje institucija i borba protiv korupcije.

Izvor: SDS

Kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Marinko Božović poručili su u Nevesinju da Hercegovina mora dobiti konkretnu razvojnu politiku, a ne nova predizborna obećanja.

Blanuša je istakao da aktuelna vlast godinama obećava velike projekte, dok izostaje realizacija.

„Samo putna mreža u Hercegovini pokazuje koliko se obećava, a koliko malo realizuje. Od Dabra, preko Gorice i Hrguda, do vjetroelektrana, mnogi projekti sve više liče na zidanje Skadra. To je neodgovoran odnos prema Hercegovini i njenim stanovnicima“, rekao je Blanuša.

On je poručio da se demografski problemi moraju rješavati konkretnim mjerama.

„Planiramo poseban fond za rješavanje stambenog pitanja i individualnu stambenu izgradnju u nerazvijenim lokalnim zajednicama, kao i podsticaje za deficitarni kadar, prije svega prosvjetne i zdravstvene radnike. Ako želimo da mladi ostanu, moramo im stvoriti uslove za dostojanstven život“, istakao je Blanuša.

Prema njegovim riječima, politika SDS-a biće usmjerena na povratak pravde i institucija u službu građana.

„Vratiti pravdu u Republiku Srpsku znači vratiti pravo svakom građaninu i vratiti institucije da rade u interesu naroda i običnog čovjeka, a ne u interesu jednog čovjeka ili grupe ljudi oko njega“, poručio je Blanuša.

Izvor: SDS

Božović je istakao da interes Republike Srpske i njenog naroda mora biti iznad interesa pojedinca.

„Republika Srpska je izašla na međunarodnu scenu, ali ne na način na koji bi njeni stanovnici željeli, već kao predmet potkusurivanja kada je riječ o skidanju sankcija jednoj porodici i jednoj političkoj partiji. To nikada nije smjelo da se dogodi. Interesi Republike Srpske moraju uvijek biti iznad interesa pojedinca“, rekao je Božović.

On je poručio da će SDS insistirati na jačanju institucija, ekonomskom razvoju i borbi protiv korupcije.

„Korupcija je jedna od najvećih pošasti koja jede zdravo tkivo društva i njeno iskorjenjivanje biće jedan od naših prioriteta“, istakao je Božović, dodajući da je potrebno graditi odnose sa druga dva konstitutivna naroda na temama oko kojih je moguće postići dogovor.