SDS povodom smrti Mladića: Ostaće upamćen kao značajna istorijska ličnost

Srpska demokratska stranka izrazila je saučešće porodici generala Ratka Mladića, istakavši da će ostati upamćen kao značajna istorijska ličnost Srpske.
Srpska demokratska stranka (SDS) izrazila je saučešće porodici Ratka Mladića povodom njegove smrti, navodeći da će general ostati upamćen kao značajna istorijska ličnost srpskog naroda i Republike Srpske.
U saopštenju SDS-a ističe se da je ime generala Mladića neraskidivo vezano za jedan od najtežih perioda novije istorije Srba.
"U ovom trenutku naše misli su sa njegovom porodicom i bližnjima. Neka počiva u miru!", poručili su iz SDS-a.
Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.