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SDS povodom smrti Mladića: Ostaće upamćen kao značajna istorijska ličnost

SDS povodom smrti Mladića: Ostaće upamćen kao značajna istorijska ličnost

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Srpska demokratska stranka izrazila je saučešće porodici generala Ratka Mladića, istakavši da će ostati upamćen kao značajna istorijska ličnost Srpske.

SDS pokrivalica Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Srpska demokratska stranka (SDS) izrazila je saučešće porodici Ratka Mladića povodom njegove smrti, navodeći da će general ostati upamćen kao značajna istorijska ličnost srpskog naroda i Republike Srpske.

U saopštenju SDS-a ističe se da je ime generala Mladića neraskidivo vezano za jedan od najtežih perioda novije istorije Srba.

"U ovom trenutku naše misli su sa njegovom porodicom i bližnjima. Neka počiva u miru!", poručili su iz SDS-a.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

General Mladić je od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.

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Tagovi

Ratko Mladić SDS

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