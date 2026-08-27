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Dodik povodom smrti Mladića: Njegova smrt u Hagu je ubistvo 1

Dodik povodom smrti Mladića: Njegova smrt u Hagu je ubistvo

Autor Haris Krhalić
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je saučešće porodici Ratka Mladića, poručivši da je njegova smrt u Hagu organizovano ubistvo.

Dodik povodom smrti Mladića: Njegova smrt u Hagu je ubistvo Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je saučešće porodici Ratka Mladića i svima koji su ga poštovali, poručivši da je njegova smrt u Hagu ubistvo.

Dodik je naveo da je sve ukazivalo na loše zdravstveno stanje Mladića te da je u pitanju bio organizovan pristup koji je trebalo da dovede do smrtnog ishoda. Dodao je da je general prethodnih godina teško živio i da je mogao živjeti duže da je imao bolju medicinsku pomoć, povlačeći paralelu sa slučajem bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.

Komandant u borbi za slobodu

Lider SNSD-a naglasio je ulogu Mladića u proteklom ratu, istakavši da je vodio Vojsku Republike Srpske od samog osnivanja.

"Danas je umro čovjek koji je bio komandant Vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda, koji je vodio Vojsku Republike Srpske od prvog dana njenog osnivanja", poručio je Dodik.

Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora, preminuo je u 84. godini.

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Tagovi

Ratko Mladić Milorad Dodik

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Komentari 1

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Da, da, nisi tako pricao prije 20 godina.. Duduk

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Hvala što ste poslali vijest.

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