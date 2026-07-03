Ratko Mladić i dalje u vrlo teškom stanju prema poslednjim informacijama njegovog sina Darka.

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Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, otkrio je nove informacije o stanju njegovog oca koji je teško bolestan i nalazi se u Haškom pritvoru. On je u razgovoru za "RTRS" otkrio da je trenutno stabilizovan, ali da je situacija i dalje vrlo loša.

"General Ratko Mladić, koji se više od dvije godine nalazi pod palijativnom negom u haškoj pritvorskoj bolnici, malo je stabilizovan, ali je i dalje loše i u velikom riziku da umre. Malo se stabilizovao, nema daljeg propadanja, ali on je i dalje jako slab i u veoma je velikom riziku da umre.

Znači, nema nikakvu perspektivu. Ljekari nisu u stanju da ga liječe.

Pitanje je sada da li može išta da mu se pomogne, nakon svih najnovijih događaja. Stanje je loše", rekao je Darko.

Napomenuo je da je njegov otac u terminalnoj fazi bolesti. Kako je izjavio, njegov životni vijek je ograničen.

"Ima bolje i lošije dane. Kada sam bio sa sinom u posjeti, on je jedan dan mogao da sjedi u kolicima, drugi nije", dodao je Darko.

Spomenuo je za kraj i da je gotov izvještaj srpskog neuropsihijatra koji je početkom nedjelje posjetio Ratka Mladića. Dok izvještaj ne bude okačen na sajtu Haškog tribunala, Darko ne može da ga komentariše.

Vidi opis Sin Ratka Mladića otkrio najnovije informacije o zdravstvenom stanju svog oca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Youtube/ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Da podsjetimo, porodica Ratka Mladića tvrdi da se on već duži vremenski period nalazi u lošem zdravstvenom stanju zbog čega su podnijeli zahtev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za puštanje zarad liječenja u Srbiji. Ministar pravde Nenad Vujić je posjetio Ratka Mladića 20. aprila, a srpski ljekari su ga takođe pregledali i ocijenili su njegovo stanje kao loše.

Posljednje dvije godine je proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici. Posljednji moždani udar imao je 10. aprila i od tada mu se već teško stanje samo pogoršalo.

(Mondo.rs)