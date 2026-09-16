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Marta Kos nakon presude Tačiju: "Pravda za žrtve i njihove porodice" 2

Marta Kos nakon presude Tačiju: "Pravda za žrtve i njihove porodice"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Marta Kos oglasila se nakon presude Hašimu Tačiju i ostalim bivšim liderima OVK i pozvala na poštovanje odluke suda i pomirenje u regionu.

Evropska komesarka pozvala na poštovanje presude bivšim liderima OVK Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos oglasila se nakon što su danas u Hagu izrečene prvostepene presude bivšim liderima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.

Kos je poručila da su Specijalizovana vijeća Kosova "nepristrasno i nezavisno" sudsko tijelo i da njihove odluke moraju da se poštuju, uz podsjećanje da osuđeni imaju pravo na žalbu.

"Ovo se tiče individualne odgovornosti i pravde za žrtve i njihove porodice iz svih zajednica na Kosovu", navela je Kos na društvenoj mreži X.

Pozvala je aktere u regionu da doprinesu "zarastanju rana iz prošlosti".

"Samo pomirenjem, zemlje regiona mogu prevazići podjele i napredovati ka zajedničkoj budućnosti u EU", poručila je evropska komesarka.

Tači i Krasnići osuđeni na 25 godina

Specijalizovana vijeća Kosova danas su Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija osudila na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.

Sud je utvrdio njihovu krivičnu odgovornost za četiri ratna zločina: nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo.

Istovremeno, sva četvorica oslobođena su optužbi za zločine protiv čovječnosti jer tužilaštvo nije dokazalo postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo van razumne sumnje.

U kazne će im biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići nalaze se u pritvoru Specijalizovanih vijeća u Hagu od novembra 2020. godine. Presuda je prvostepena, a odbrana ima pravo da uloži žalbu.

Evropska komesarka je u svojoj reakciji upravo naglasila da je riječ o individualnoj odgovornosti, uz poruku da proces suočavanja sa prošlošću treba da doprinese pomirenju i budućnosti regiona u Evropskoj uniji.

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Tagovi

Marta Kos Hašim Tači presuda

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Komentari 2

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Darko

Koja pravda? Pa kriminalna anntipravna TZv država Kosovo i UČK nisu ni spomenuti. Neće EU da dira svoje čedo. Žuta kuća nije ni uvrštena u presudu! Bruka i sramota EU i njihovih institucija koji sve rade da podrže fašiste kao Tomsona i Hrvatsku a da ugroze Srbe ili Ruse. Objavite ovo MONDO.

zole

Šta ti znaš šta je pravda, trebao je dobiti 40 godina

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