Završene vanredne kontrole na Aerodromu "Nikola Tesla": Avio-saobraćaj se postepeno normalizuje

Vanredne bezbjednosne kontrole putnika na Aerodromu "Nikola Tesla" su završene, a avio-saobraćaj se postepeno vraća u normalu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aerodrom "Nikola Tesla" je saopštio da su sve vanredne bezbjednosne kontrole putnika, koje su sprovedene usljed današnjeg propusta jednog od operatera zemaljskog opsluživanja, uspješno okončane. Putnicima se savjetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu aerodroma ili putem mobilne aplikacije, prenio je RTS pisanje Tanjuga.

U saopštenju se navodi da Aerodrom "Nikola Tesla" postepeno uspostavlja redovan proces odvijanja avio-saobraćaja, a da svi primijenjeni protokoli potvrđuju posvećenost najvišim standardima bezbjednosti.

"Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja vanrednih procedura, kao i našim službama i partnerima na profesionalnoj i brzoj reakciji. Putnicima se savjetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu ili putem mobilne aplikacije Beogradskog aerodroma", kaže se u saopštenju.

Prethodno je aerodrom saopštio je da je zbog propusta u radu jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja, oko 17 časova došlo do greške u obaveznom toku kretanja putnika, kao i da je u toku vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma, zbog čega su moguća kašnjenja letova.

U saopštenju su naveli da su sve aerodromske službe u koordinaciji sa nadležnim institucijama i avio-kompanijama kako bi se saobraćaj normalizovao u najkraćem mogućem roku.

"Bezbjednost putnika i svih koji borave na aerodromu su naš apsolutni prioritet. U skladu sa propisanim procedurama, nadležne službe trenutno sprovode vanrednu kontrolu svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma", navodi se u saopštenju.

"Izvinjavamo se putnicima zbog neprijatnosti i potencijalnih kašnjenja letova i zahvaljujemo im na razumevanju i strpljenju", navodi se u saopštenju.

(Mondo.rs)