logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završene vanredne kontrole na Aerodromu "Nikola Tesla": Avio-saobraćaj se postepeno normalizuje

Završene vanredne kontrole na Aerodromu "Nikola Tesla": Avio-saobraćaj se postepeno normalizuje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Vanredne bezbjednosne kontrole putnika na Aerodromu "Nikola Tesla" su završene, a avio-saobraćaj se postepeno vraća u normalu.

Završene vanredne kontrole na Aerodromu "Nikola Tesla" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aerodrom "Nikola Tesla" je saopštio da su sve vanredne bezbjednosne kontrole putnika, koje su sprovedene usljed današnjeg propusta jednog od operatera zemaljskog opsluživanja, uspješno okončane. Putnicima se savjetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu aerodroma ili putem mobilne aplikacije, prenio je RTS pisanje Tanjuga. 

U saopštenju se navodi da Aerodrom "Nikola Tesla" postepeno uspostavlja redovan proces odvijanja avio-saobraćaja, a da svi primijenjeni protokoli potvrđuju posvećenost najvišim standardima bezbjednosti.

"Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja vanrednih procedura, kao i našim službama i partnerima na profesionalnoj i brzoj reakciji. Putnicima se savjetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu ili putem mobilne aplikacije Beogradskog aerodroma", kaže se u saopštenju.

Prethodno je aerodrom saopštio je da je zbog propusta u radu jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja, oko 17 časova došlo do greške u obaveznom toku kretanja putnika, kao i da je u toku vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma, zbog čega su moguća kašnjenja letova.

U saopštenju su naveli da su sve aerodromske službe u koordinaciji sa nadležnim institucijama i avio-kompanijama kako bi se saobraćaj normalizovao u najkraćem mogućem roku.

"Bezbjednost putnika i svih koji borave na aerodromu su naš apsolutni prioritet. U skladu sa propisanim procedurama, nadležne službe trenutno sprovode vanrednu kontrolu svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma", navodi se u saopštenju.

"Izvinjavamo se putnicima zbog neprijatnosti i potencijalnih kašnjenja letova i zahvaljujemo im na razumevanju i strpljenju", navodi se u saopštenju.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aerodrom Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ