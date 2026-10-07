Završene vanredne kontrole na Aerodromu "Nikola Tesla": Avio-saobraćaj se postepeno normalizuje

Vanredne bezbjednosne kontrole putnika na Aerodromu "Nikola Tesla" su završene, a avio-saobraćaj se postepeno vraća u normalu.
Aerodrom "Nikola Tesla" je saopštio da su sve vanredne bezbjednosne kontrole putnika, koje su sprovedene usljed današnjeg propusta jednog od operatera zemaljskog opsluživanja, uspješno okončane. Putnicima se savjetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu aerodroma ili putem mobilne aplikacije, prenio je RTS pisanje Tanjuga.
U saopštenju se navodi da Aerodrom "Nikola Tesla" postepeno uspostavlja redovan proces odvijanja avio-saobraćaja, a da svi primijenjeni protokoli potvrđuju posvećenost najvišim standardima bezbjednosti.
"Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju i razumijevanju tokom trajanja vanrednih procedura, kao i našim službama i partnerima na profesionalnoj i brzoj reakciji. Putnicima se savjetuje da informacije o svojim letovima prate na zvaničnom sajtu ili putem mobilne aplikacije Beogradskog aerodroma", kaže se u saopštenju.
Prethodno je aerodrom saopštio je da je zbog propusta u radu jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja, oko 17 časova došlo do greške u obaveznom toku kretanja putnika, kao i da je u toku vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma, zbog čega su moguća kašnjenja letova.
U saopštenju su naveli da su sve aerodromske službe u koordinaciji sa nadležnim institucijama i avio-kompanijama kako bi se saobraćaj normalizovao u najkraćem mogućem roku.
"Bezbjednost putnika i svih koji borave na aerodromu su naš apsolutni prioritet. U skladu sa propisanim procedurama, nadležne službe trenutno sprovode vanrednu kontrolu svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma", navodi se u saopštenju.
"Izvinjavamo se putnicima zbog neprijatnosti i potencijalnih kašnjenja letova i zahvaljujemo im na razumevanju i strpljenju", navodi se u saopštenju.
(Mondo.rs)