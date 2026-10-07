Amidžić: Stvoreni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci i novog prelaza na Rači

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da su stečeni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci, a uskoro i na Rači nakon što je Upravni odbor UIO BiH usvojio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Izvor: Srna

Amidžić je naveo da novi granični prelaz u Gradišci više neće biti u privremenom tretmanu, a stvoreni su i preduslovi da se otvori i stari granični prelaz.

On je istakao da će se na ovaj način povećati broj graničnih prelaza i stvoriti veća prohodnost za ljude i robe.

"Kada je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora UIO, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prelaza Rača dva, najavljenog za 15. oktobar", rekao je Amidžić novinarima u Sarajevu.

Na ovaj način, konsatovao je, biće još jedan prelaz sa Srbijom, pored postojećeg graničnog prelaza Rača, te da oba nastavljaju sa radom.

"To je ono što me veseli, jer mislim da je to nešto što je normalnost i što je odavno trebalo biti urađeno", rekao je Amidžić i ocijenio da je riječ o pobjedi razuma i strpljenja u odnosu na destrukciju.

Amidžić je naveo da je usvojenim pravilnikom sedam graničnih prelaza sa Hrvatskom dobilo drugu kategorizaciju, čime su dosadašnji status graničnog prelaza za pogranični promet promijenili u status graničnog prelaza za međunarodni drumski promet.

On je dodao da neće biti novog zapošljavanja u UIO kada su u pitanju novi granični prelazi, već će doći do preraspodjele zaposlenih.

"Što se tiče Savjeta ministara, još jedna odluka UO UIO danas je dobila podršku, a vezano je za povlastice kad je u pitanju uvoz vozila za lica sa invaliditetom", rekao je Amidžić i precizirao da je iznos povlastice povećan sa 30.000 KM na 45.000 KM, odnosno za 50 odsto.

Prema njegovim riječima, iznos od 45.000 KM svake godine će automatski biti ažuriran za visinu inflacije koju utvrdi Agencija za statistiku BiH.

Ocijenio je da su ove odluke u korist svih ljudi koji žive u Republici Srpskoj i FBiH, i da je bilo bespotrebno čekati rasplet izbora da bi one danas bile usvojene.

Amidžić je konstatovao da je to BiH, koja vrlo često pokazuje svoje apsurde, ali da su politike Republike Srpske kroz strpljenje i istrajnost danas dobile potvrdu i usvojene na korist svih ljudi koji žive u BiH.