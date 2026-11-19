Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsjednika Skupštine Srbije, te mu poželio uspješan i plodotvoran mandat.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Za nas iz Republike Srpske Skupština Srbije je najvažnija institucija koja predstavlja izbor volje građana Srbije", poručio je Stevandić.

Stevandić je pozvao Čupića da bude prvi gost u 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, saopšteno je iz parlamenta Srpske.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik takođe je među prvima čestitao Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Srbije i istakao da Republika Srpska uvijek poštuje volju naroda i da će uvijek biti podrška.

Dodik je naveo da je Čupić izabran na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a da taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske.

Istakao je da saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima.

"Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner. Srećno u radu, predsjedniče Čupiću", naveo je Dodik na Iksu.

Kandidat "Studentske liste" Aleksandar Čupić izabran je danas za predsjednika Skupštine Srbije.

(Srna/Mondo)