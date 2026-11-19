Članovi građanske inicijative "Za plan" i stanari banjalučkog naselja Centar–Aleja okupili su se jutros prije početka sjednice Skupštine grada kako bi iskazali nezadovoljstvo izmjenama regulacionog plana i zahtijevaju izgradnju škole i vrtića sa dvorištem.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Okupljeni ispred Gradske uprave protive se izgradnji novih stambeno-poslovnih zgrada predviđenim izmjenama Regulacionog plana "Centar–Aleja" i ističu da to ugrožava prostor ranije namijenjen za javne ustanove i zelenilo.

Tijana Grujić iz inicijative "Za plan" istakla je da je prijedlog izmjena plana naknadno uvršten na dnevni red, čime je javnost dovedena pred svršen čin.

"Od odbornika tražimo da ne usvoje ovakav plan i da pokrenu eksproprijaciju zemljišta za potrebe vrtića i škole", rekla je Grujićeva novinarima.

Grujićeva je podsjetila da su ranije predali peticiju sa 316 potpisa stanara, ali da njihovi zvanični zahtjevi nisu doveli do izmjene spornog rješenja.

Okupljeni građani nosili su transparente na kojima je pisalo "Škola nije skupa! Skupi su neobrazovani političari" i "Od betona ugrađenog u `pet novih parkova` mogla se napraviti cijela škola".

Danas je najvažnije da se ne izglasa odluka po kojoj će na mjestu vrtića biti zgrada. Za nas je najvažnije da donesete odluku o eksproprijaciji zemljišta za gradnju škole i vrtića. #stoppopulizmu — Tijana Grujić (@ticha_a)November 19, 2026

Građani su kritikovali i prekomjernu betonizaciju naselja, kao i subvencije privatnim vrtićima umjesto ulaganja u javne predškolske ustanove.

(Srna)