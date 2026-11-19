Inflacija u evrozoni porasla je na četiri odsto, najviše u posljednje tri godine. Prema Evrostatu, najveći rast zabilježen je kod cijena energije.

Izvor: Shutterstock

Godišnja stopa inflacije u evrozoni dostigla je četiri odsto, što je najviši nivo u posljednje tri godine, pokazuju najnoviji podaci Evropske agencije za statistiku (Evrostat).

Inflacija je porasla sa 3,8 odsto u septembru na četiri odsto, čime je dostigla najvišu vrijednost od septembra 2023. godine.

Prema podacima koje prenosi njemačka agencija DPA, potrošačke cijene na mjesečnom nivou povećane su za 0,5 odsto.

Energenti prednjače po rastu cijena

Najveći rast među glavnim komponentama indeksa potrošačkih cijena zabilježen je kod energije, koja je poskupjela za čak 21 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, inflacija u sektoru usluga povećana je sa septembarskih 3,2 na 3,3 odsto. Cijene hrane, alkohola i duvana porasle su za 1,5 odsto na godišnjem nivou, dok su u poređenju sa septembrom više za 1,3 odsto.

Bazna inflacija, koja ne obuhvata promjene cijena energije, hrane, alkohola i duvana, povećana je na 2,6 odsto. U septembru je iznosila 2,5 odsto.

Evropska centralna banka (ECB) tokom oktobra zadržala je kamatnu stopu na nepromijenjenom nivou, nakon što ju je povećala u septembru.