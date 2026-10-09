Usporavanje rasta cijena tek od naredne godine: Centralna banka objavila nove prognoze o inflaciji

Očekivana inflacija u BiH za tekuću godinu iznosi 4,7 odsto, što je za 0,30 procentna poena više u odnosu na junski krug ispitivanja, objavila je Centralna banka BiH.

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Prema rezultatima ankete koju sprovodi Banka, u narednoj godini se očekuje usporavanje inflacije na 3,8 odsto, što je ipak za 0,20 procentna poena više u odnosu na očekivanja iz junskog kruga ankete.

"Iako se očekuje određeno smirivanje inflacijskih pritisaka u 2027. godini, projektovana stopa i dalje ukazuje na očekivanje da će inflacija ostati iznad nivoa koji bi se mogao smatrati potpuno stabilizovanim", ističu iz Banke.

Pojašnjavaju da je globalno inflacijsko okruženje u posljednjem periodu obilježeno ponovnim jačanjem cjenovnih pritisaka, posebno na tržištima energenata i hrane.

Kako navode, cijene energenata ostaju izložene snažnim geopolitičkim rizicima i poremećajima u transportnim i trgovinskim tokovima, dok su međunarodne cijene hrane u septembru zabilježile rast.

"Istovremeno, domaći faktori mogu dodatno uticati na dinamiku inflacije. Kretanje lične potrošnje, troškovi rada, cijene usluga i promjene administrativno regulisanih cijena predstavljaju važne faktore koji mogu uticati na ukupni nivo cijena", naglašavaju iz Banke.

U narednom periodu, kako navode, kretanje inflacije zavisiće prvenstveno od razvoja globalnih ekonomskih i geopolitičkih prilika, kretanja cijena energenata i hrane, kao i intenziteta domaćih troškovnih i potrošačkih pritisaka.

"Septembarska očekivanja ukazuju na postepeno usporavanje inflacije u 2027. godini, ali istovremeno potvrđuju da neizvjesnost u pogledu budućih cjenovnih kretanja i dalje ostaje izražena", naglašavaju iz Centralne banke.

Dodaju da bi se eventualni novi poremećaji na međunarodnim tržištima mogli odraziti na domaće cijene i uticati na dalja kretanja inflacijskih očekivanja.

Centralna banka, kao važan segment komunikacijske strategije, redovno sprovodi anketu o inflacijskim očekivanjima, sa ciljem analize i kontinuiranog praćenja inflacijskih očekivanja ekonomskih subjekata.

Učesnici ankete su predstavnici finansijskog sektora, komercijalne banke i osiguravajuća društva.