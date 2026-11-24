Uhapšeni u okviru policijske akcije "Emisar" sprovedeni su večeras u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci nakon saslušanja u Upravi za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Riječ je o Nikolini Šljivić, Naseru Oriću, Siniši Dergancu, Mesudu i Mustafi Mustafiću, koji se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, u vezi sa njegovim bjekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Iz MUP-a je danas saopšteno da se potraga za Đorđem Ždralom nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira.

Tokom pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno i privremeno je oduzeto osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/ BiH pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.