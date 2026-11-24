Uhapšen Pavle Bihali, vođa pokreta "Levijatan" i politički aktivista, zbog sumnje da je novac za izbornu kampanju podigao i zadržao za sebe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je u Beogradu uhapšen Pavle Bihali (44), vođa pokreta za zaštitu životinja "Levijatan" i politički aktivista, saznaje "Kurir". On je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je zloupotrebio za lične potrebe više od 22 miliona dinara.

Ovaj iznos je bio na ime finansiranja izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore u Beogradu 2022. godine. Novac je isplaćen iz Republičkog i gradskog budžeta koaliciji Ruski manjinski savez.

Umjesto da vrati novac koji nije bio potrošen u kampanji, on je, kako se sumnja, novac podigao i zadržao za sebe na štetu Republičkog gradskog budžeta. Ostale okolnosti zasad nisu poznate, istraga je u toku.