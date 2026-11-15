Uhapšen granični policajac: U torbi krio 30 kilograma marihuane, lisice na ruke stavljene i jednoj ženi

Dvadesetdvogodišnji I. C., službenik Granične policije na prelazu Gostun između Srbije i Crne Gore, lišen je slobode u akciji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nakon što je kod njega pronađeno oko 30 kilograma marihuane.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je 22-godišnji muškarac iz Prijepolja, kojem je policija oduzela torbu sa oko 30 kilograma marihuane.

U pitanju je I.C, inače zaposlen u Graničnoj policiji Srbije, na prelazu Gostun, na granici Srbije sa Crnom Gorom. Pored njega, prema saznanjima Tanjuga, uhapšena je i jedna žena.