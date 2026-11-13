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Uhapšen pijani Banjalučanin: Lažno se predstavljao kao policajac i zaustavljao vozila

Uhapšen pijani Banjalučanin: Lažno se predstavljao kao policajac i zaustavljao vozila

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Policijski službenici Policijske stanice Potkozarje juče su oko 19.10 časova uhapsili B.B. iz Banjaluke, koji se lažno predstavljao kao policijski službenik i neovlašteno koristio tablicu "Stop-policija" kako bi zaustavljao vozila i kontrolisao saobraćaj.

Banjalučanin se predstavljao kao policajac i zaustavljao vozila Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je navedeno lice imalo čak 2,78 g/kg alkohola u organizmu.

Od njega je privremeno oduzeta tablica "Stop-policija", uz izdavanje potvrde o oduzimanju predmeta.

Uhapšenom je uručen prekršajni nalog.

Banjalučka policija juče je intervenisala i u mjestu Jakupovci kod Laktaša gdje se oko 5.05 časova dogodila saobraćajna nesreća na magistralnom putu MI-101, a teško su povrijeđene dvije osobe.

U nezgodi su učestvovali S.V. iz Laktaša, koji je upravljao putničkim vozilom marke „VW“, i O.B. iz Oštre Luke, za volanom automobila marke „BMW“.

Oba vozača zadobila su teške tjelesne povrede i medicinski su zbrinuta.

Uviđaj na mjestu nezgode obavili su policijski službenici Policijske stanice Laktaši, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka hapšenje lažno predstavljanje

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