logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predstavljao se kao ljekar: Ukrajinac uhapšen u Hrvatskoj zbog prevare

Predstavljao se kao ljekar: Ukrajinac uhapšen u Hrvatskoj zbog prevare

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Četdesetdvogodišnjem Ukrajincu određen je istražni zatvor u Hrvatskoj zbog sumnje da je varao građane tako što se lažno predstavljao kao ljekar i tražio novac za hitno liječenje navodno stradalih članova porodice.

Ukrajinac varao građane u Hrvatskoj Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Telefonom je kontaktirao žrtve, predstavljajući se kao ljekar i lažno im govorio da su im im bliski članovi porodice teško stradali, te da je hitno potreban novac za njihovo liječenje.

Žrtve bi, tako što povjeruju u priču, osumnjičenom Ukrajincu predale traženi novac i zlatni nakit, prenose hrvatski mediji.

Sumnja se da je od utorka do srijede, od 11. do 12. novembra, na području Ličko-senjske i Dubrovačke županije, djelovao u dogovoru sa, zasad, nepoznatim licem.

Nakon što ga je uhapsila policija, osumnjičeni je ispitan u tužilaštvu u Gospiću, koje je predložilo istražni zatvor. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska prevara doktor lažno predstavljanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ