Predstavljao se kao ljekar: Ukrajinac uhapšen u Hrvatskoj zbog prevare

Četdesetdvogodišnjem Ukrajincu određen je istražni zatvor u Hrvatskoj zbog sumnje da je varao građane tako što se lažno predstavljao kao ljekar i tražio novac za hitno liječenje navodno stradalih članova porodice.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Telefonom je kontaktirao žrtve, predstavljajući se kao ljekar i lažno im govorio da su im im bliski članovi porodice teško stradali, te da je hitno potreban novac za njihovo liječenje.

Žrtve bi, tako što povjeruju u priču, osumnjičenom Ukrajincu predale traženi novac i zlatni nakit, prenose hrvatski mediji.

Sumnja se da je od utorka do srijede, od 11. do 12. novembra, na području Ličko-senjske i Dubrovačke županije, djelovao u dogovoru sa, zasad, nepoznatim licem.

Nakon što ga je uhapsila policija, osumnjičeni je ispitan u tužilaštvu u Gospiću, koje je predložilo istražni zatvor.

(Srna)