Htio da pronađe partnerku pa ostao bez 1.700 evra: Evo šta su "romantične" online prevare

Htio da pronađe partnerku pa ostao bez 1.700 evra: Evo šta su "romantične" online prevare

Hrvatski državljanin prevaren je u romantičnoj online prevari, ostao je bez 1.700 evra nakon što je vjerovao ženi s interneta koja mu je obećavala zajednički život.

Kako funkcionišu online prevare Izvor: Stas Vulkanov/Shutterstock

Pedesetosmogodišnji hrvatski državljanin postao je žrtva romantične prevare nakon što je tokom septembra, putem internet oglasa, pokušao da pronađe partnerku.

Muškarac je u petak, 19. septembra, prijavio policiji da je stupio u kontakt sa nepoznatom ženom koja je u oglasu tražila muškarca za ljubavnu vezu, a na kraju je ostao bez 1.700 evra, saopštila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.

Nakon što je uspostavio kontakt putem broja telefona iz oglasa, 58-godišnjak je tokom komunikacije više puta uplatio novac putem bonova. Žena ga je ubijedila da joj je novac potreban kako bi došla da živi sa njim. Pošto do susreta nikada nije došlo, shvatio je da je prevaren i prijavio slučaj policiji.

Kako funkcionišu romantične prevare?

Romantične prevare jedan su od najčešćih oblika finansijskih online prevara. Prevaranti se predstavljaju kao osobe koje žele romantičnu vezu, a svoje žrtve pronalaze na sajtovima za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte. Njihov cilj je isključivo sticanje protivpravne imovinske koristi.

Počinioci kroz komunikaciju iskazuju snažne emocije prema žrtvi kako bi zadobili njeno povjerenje. Kada u tome uspiju, počinju da traže novac, poklone ili podatke o bankovnim karticama. U nekim slučajevima traže i slanje ličnih fotografija ili video zapisa, čime se otvara mogućnost za dalju ucjenu.

Savjeti policije: Ne nasjedajte na lažna obećanja

Povodom ovog slučaja, policija je podsjetila građane da ne ulaze u komunikaciju sa osobama na društvenim mrežama čiji identitet ne mogu da potvrde i da ne vjeruju nerealnim ponudama. Ako vas nepoznata osoba zamoli da joj uplatite novac iz bilo kog razloga, odmah prekinite komunikaciju i ne šaljite novac.

(Mondo)

